Evergrande perde prazo para pagamento de juros e risco de calote aumenta

247 - O grupo imobiliário chinês Evergrande não pagou a credores internacionais o pagamento de juros de seus títulos passado o período de carência de 30 dias, deixando a companhia mais perto de um calote formal. Isso pode levar à explosão de uma bolha financeira causando uma crise econômica profunda no mundo.

A crise imobiliária chinesa se reflete também na Kaisa Group Holdings, de menor porte que a Evergrande, mas que também parece sem condições de cumprir o compromisso de dívida de US$ 400 milhões que vence nesta terça-feira, 7.

O não pagamento de US$ 82,5 milhões em juros por parte da Evergrande pode disparar um processo de calote de US$ 19 bilhões em títulos internacionais, colocando a companhia em risco de se tornar a empresa chinesa a dar o maior calote.

Enquanto o não pagamento do título de 6,5% pela Kaisa, segunda maior devedora de títulos internacionais entre empresas do setor de construção da China - atrás apenas da Evergrande -, deixará a empresa em situação de calote técnico, disparando vencimento de outras dívidas que somam quase US$ 12 bilhões.

