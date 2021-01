Evo: enquanto Cuba salva vidas com seus médicos, EUA invadem países

Ex-presidente boliviano echaçou postura dos EUA, que classificou Cuba “como Estado patrocinador do terrorismo” edit

247 - O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, usou sua conta no Twitter nesta terça-feira (12) para condenar a postura dos EUA, que classificou Cuba “como Estado patrocinador do terrorismo”.





Durante meses se especulou sobre a possibilidade de incluir Cuba na lista unilateral do Departamento de Estado que qualifica países, sem mandato ou legitimidade, sem motivação genuína, referindo-se ao terrorismo e suas consequências, e como instrumento de difamação. aplicar medidas econômicas coercitivas contra as nações que resistem a ceder aos caprichos do imperialismo norte-americano.

