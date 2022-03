Evo Morales: "a mídia ocidental que responde ao imperialismo e ao capitalismo é pior que a bomba atômica"

Apoie o 247

Agência RT - Em entrevista à RT, o ex-presidente da Bolívia Evo Morales afirmou nesta quinta-feira que "os meios de comunicação que respondem ao imperialismo e ao capitalismo são piores que a bomba atômica", referindo-se à imprensa ocidental.



Da mesma forma, Morales criticou a "enorme contradição" entre a Europa e os EUA sobre a liberdade de expressão, depois que foram impostas medidas para restringir a transmissão de RT e outros meios de comunicação russos através de diferentes canais, como resposta ao início da guerra na Ucrânia.



"A Europa supostamente defende a liberdade de expressão, a democracia e agora vemos que antes restringe a liberdade de expressão", disse o ex-presidente, acrescentando que o respeito por este princípio deve ser geral e "não restringir a transmissão de qualquer comunicação da mídia".

"Os intervencionistas são os EUA e a OTAN"

O ex-presidente também enfatizou a duplicidade de critérios dos EUA, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da União Européia (UE) em suas acusações de intervencionismo contra a Rússia.



"A OTAN e os EUA provocam permanentemente os países para extrair seus recursos naturais do mundo. Os intervencionistas são os EUA com a OTAN", comentou Morales, lembrando as guerras desencadeadas nos últimos anos na Líbia, Iraque e Afeganistão.



"Afirmar que a Rússia é o invasor é totalmente errado", disse o entrevistado, que considerou que a OTAN tem procurado cercar o território russo nos últimos anos.



"Estou muito preocupado e expresso a minha condenação de que os esforços diplomáticos se convertam em ações políticas. A velha Europa deve esquecer esse modelo de colonialista, golpista, intervencionista, que deve acabar", disse.

