Evo Morales acusa EUA de cumplicidade em golpe na Bolívia

Do jornal GGN – O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, reagiu ao pedido dos Estados Unidos para a Argentina limitar as suas atividades, acusando o país de cumplicidade com o golpe de Estado realizado em 10 de novembro.

Em sua conta no Twitter, Morales garantiu que “a cumplicidade dos Estados Unidos” com o golpe de Estado na Bolívia é “evidente”. Segundo o site Sputnik News Brasil, o pronunciamento de Morales foi uma reação ao pedido feito pela embaixada norte-americana em Buenos Aires para que a Argentina limite o status de asilo político do ex-presidente, tal qual nos tempos do Plano Condor.

Leia a íntegra no GGN