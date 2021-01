Evo Morales diz que Biden terá 'desafio histórico' de reverter políticas de Trump

"Com seus antecedentes de ter apoiado a invasão ao Iraque, o novo presidente dos EUA, Joe Biden, tem agora o desafio histórico de reverter a política intervencionista e segregacionista de Trump", postou o ex-presidente da Bolívia Evo Morales na sredes sociais edit

Sputnik - Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta quarta-feira (20) que o novo ocupante da Casa Branca, Joe Biden, terá "desafio histórico" de reverter as políticas de seu antecessor, Donald Trump.

Por outro lado, Morales alfinetou o democrata, afirmando que ele assume a presidência dos Estados Unidos com os "antecedentes de ter apoiado a invasão ao Iraque".

Durante a administração de George W.Bush, quando Biden era senador, em 2002, ele votou a favor da operação norte-americana no país do Oriente Médio, iniciada no ano seguinte.

Em seguida, o ex-presidente boliviano afirma que Biden tem o "desafio histórico de reverter a política intervencionista e segregacionista de Trump".

Ao se referir a Trump, o ex-presidente boliviano disse que o republicano se despede deixando como legado a tentativa de "golpe de Estado em seu próprio país'. Além disso, Morales afirmou que antecessor de Biden promoveu o "fascimo e o racismo". O líder bolviano está internado em Cochabamba após ser diagnosticado com COVID-19.

