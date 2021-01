Evo Morales está com Covid-19

"Ele está estável e recebendo cuidados médicos", disse o comunicado sobre o diagnóstico positivo para o coronavírus feito no ex-presidente da Bolívia Evo Morales edit

247 - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales, 61 anos, testou positivo para o coronavírus. "Ele está estável e recebendo cuidados médicos", disse o comunicado, sem dar mais detalhes sobre seus sintomas.

O ex-mandatário participou de reuniões, na semana passada, com um grupo de plantadores de coca em Cochabamba, no centro do país.

A Bolívia teve 176,7 mil casos confirmados de coronavírus e 9,4 mil mortes.

