Evo Morales funda o Estado-Maior do Povo para defender o governo da Bolívia

Agencia Venezolana de Noticias, com 247 - Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales liderou o lançamento de um Estado-Maior do Povo constituído por movimentos sociais e sindicais, com o objetivo de defender o governo democrático de Luis Arce.

Durante uma reunião com lideranças, realizada em Cochabamba, Morales manifestou que decidiu formar essa organização "como um espaço de soberania e dignidade da nossa revolução democrática e cultural".

Nas redes sociais, Evo anunciou que a reunião contou com organizações filiadas à Central Operária Boliviana (COB) e não filiadas, e foram adotadas "importantes resoluções em defesa da democracia, de nosso governo e da revolução democrática e cultural".

Organizaciones nacionales afiliadas y no afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), reunidas hoy en #Cochabamba, adoptamos importantes resoluciones en defensa de la democracia, de nuestro gobierno y de la revolución democrática y cultural. pic.twitter.com/K6SkAxlWvI — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 30, 2021

"1 ° As organizações sociais sindicais e indígenas decidiram constituir o Estado-Maior do Povo para o povo como espaço de defesa da soberania e dignidade de nossa revolução democrática e cultural".

"2 ° Declaramo-nos em estado de emergência e de mobilização permanente a nível regional, departamental e nacional para defender as instituições democráticas do Estado Plurinacional da Bolívia".

2° Nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente a nivel regional, departamental y nacional para defender la institucionalidad democrática del Estado Plurinacional de #Bolivia. pic.twitter.com/80UlrO7dAJ — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 30, 2021

4° Proteger la gestión de gobierno de nuestros presidente constitucional, @LuchoXBolivia Arce, y vicepresidente, @LaramaDavid, ante los intentos de desestabilización de la derecha nacional e Internacional.



“3 ° Reafirmamos nossa sincera unidade, com ideologia e convicção para o futuro da Bolívia rumo ao Bem Estar das próximas gerações”.

“4 ° Proteger a gestão governamental de nosso presidente constitucional, Luis Arce, e o vice-presidente, David Choquehuanca, diante das tentativas da direita nacional e internacional de desestabilização. Unidade, revolução e democracia!”

