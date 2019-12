Evo Morales planeja comício partidário em fronteira com a Argentina

Reuters — O ex-presidente boliviano Evo Morales conclamou seus apoiadores no sábado a aparecerem em um comício na fronteira entre a Argentina e a Bolívia no dia 29 de dezembro para escolher um candidato para as eleições bolivianas no ano que vem. Em uma entrevista com a rádio argentina, Morales, que buscou asilo político no País, disse que havia chamado a reunião do partido Movimento ao Socialismo, que dirigiu durante seus 14 anos como presidente do país.

"Escolheremos nosso candidato tendo em vista as eleições que se aproximam na Bolívia", disse Morales à Rádio La Network.

O ex-presidente não informou o local da reunião, mas a imprensa local sugeria que poderia acontecer nas cidades de Oran ou de Salvador Mazza, na província de Salta, cerca de 1.300 quilômetros a noroeste da capital Buenos Aires.

Morales disse que o governo argentino havia concordado em providenciar a Segurança para o evento.