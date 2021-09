Evo Morales visita Cuba e é recebido pelo presidente Díaz-Canel

Apoie o 247

247 - O presidente cubano Miguel Díaz-Canel recebeu nesta quinta-feira (9) o ex-presidente boliviano Evo Morales, informa a Prensa Latina.

Na reunião, Díaz-Canel, que é também o primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba trocou informações sobre a situação regional e internacional com o presidente do Movimento ao Socialismo (MAS).

Evo Morales reiterou, na ocasião, sua solidariedade com o povo cubano.

Díaz-Canel agradeceu a Morales por suas mensagens de apoio e pela doação de alimentos e suprimentos médicos enviados pelo governo e pelo povos bolivianos em agosto.

O Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, participou da reunião.

