Ex-advogado de Trump deverá cooperar com investigações sobre esforços de Trump para anular eleições

247 - Os integrantes do comitê da Câmara dos EStados Unidos que investigam o ataque contra o Capitólio por apoiadores de Donald Trump, no dia 6 de janeiro do ano passado, esperam que o Rudolph Giuliani, ex-advogado do ex-presidente dos Estados Unidos, coopere com as apurações e revele seus contatos com membros republicanos do Congresso envolvidos no esforço feito por Trump para anular os resultados das eleições de 2020.

De acordo com o The Guardian, “a decisão de Giuliani de comparecer perante o painel – em um acordo de cooperação que pode ser acordado dentro de semanas, segundo duas fontes informadas sobre as negociações – pode marcar um momento decisivo para o inquérito, que busca entrevistar membros-chave do círculo íntimo de Trump”.

Ainda segundo a reportagem, Giuliani teria sinalizado por meio de seu advogado que poderá apresentar documentos e que também responderá a perguntas sobre os esquemas de Trump para retornar ao cargo em 6 de janeiro.

“O advogado do ex-presidente está preparado para revelar seus contatos e os papéis desempenhados por membros republicanos do Congresso no esquema que Giuliani ajudou a orquestrar para que o então vice-presidente Mike Pence interrompesse a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden”, destaca o jornal.

