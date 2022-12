Ex-chanceler alemã Merkel descarta participação no processo de paz entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

ICL

TASS - A ex-chanceler alemã Angela Merkel, que ocupou o cargo em 2005-2021, disse na terça-feira (27) que a questão de sua participação no eventual processo de reconciliação na Ucrânia "não foi levantada".

"Essa questão não foi levantada", disse ela em entrevista à revista semanal italiana Sette.

Merkel disse não ter ideia de como o conflito na Ucrânia terminará.

"Isso terminará eventualmente em negociações. As guerras normalmente terminam na mesa de negociações", disse a ex-chanceler. "Mas há uma diferença entre uma paz que foi imposta - que muitas pessoas, inclusive eu, não querem que aconteça - e negociações abertas e amigáveis. Não tenho mais nada a acrescentar."

Comentando sobre a política de seu governo em relação à Rússia e à Ucrânia, Merkel disse que a lógica de seu processo de tomada de decisão "ainda parece racional" para ela.

"Foi tudo para evitar uma guerra, semelhante ao conflito que está se desenrolando agora. Nós falhamos, mas isso não significa que foi errado tentar", disse ela.

Após o golpe de estado na Ucrânia em fevereiro de 2014, protestos em massa começaram no leste do país, onde a maioria de língua russa discordou do novo rumo de Kiev. Em resposta, as autoridades ucranianas em meados de abril do mesmo ano lançaram uma operação militar no Donbass com o uso de aviação e bombardeios maciços de áreas residenciais. Esperava-se que os acordos de Minsk, alcançados em 2014-2015, fornecessem a base para um acordo no Donbass. Eles foram assinados com a mediação da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia (OSCE), Rússia, Alemanha e França.

Em entrevista ao semanário alemão Die Zeit, publicada em 7 de dezembro deste ano, Merkel disse que a conclusão dos acordos de Minsk foi uma tentativa de dar tempo à Ucrânia para se fortalecer.

Ela argumentou que estava claro para todos que o conflito estava congelado e o problema não havia sido resolvido, "mas foi isso que deu à Ucrânia um tempo inestimável". Ela expressou dúvidas de que naquela época os países da Otan fossem capazes de fornecer apoio a Kiev na medida em que o fazem agora.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.