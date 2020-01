Ex-comandante iraniano diz que novas sanções dos EUA não terão impacto econômico

As novas sanções dos EUA terão um impacto econômico nulo no Irã e não são comparáveis ao golpe que Teerã deu ao "poder" americano em um ataque com mísseis contra suas bases militares no Iraque, disse hoje um alto funcionário iraniano edit

Sputnik - As novas sanções dos EUA terão um impacto econômico nulo no Irã e não são comparáveis ao golpe que Teerã deu ao "poder" americano em um ataque com mísseis contra suas bases militares no Iraque, disse hoje um alto funcionário iraniano.

No início do dia, o Tesouro dos EUA divulgou sanções contra 17 produtores de metais e empresas de mineração iranianas, bem como oito autoridades iranianas que supostamente se envolveram no ataque com mísseis contra duas bases no Iraque que hospedam forças americanas.

Mohsen Rezaei, secretário do Conselho de Discernimento de Conveniência do Irã e ex-comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, está entre as autoridades designadas.

تحریم این حقیر هم برای #آمریکا نمادین است و هم برای من. برای آمریکا نمادین است چرا که این اقدام ذره‌ای اثر اقتصادی ندارد و جبران کننده موشک‌باران اقتدار و حیثیت واشنگتن نیست.

برای اینجانب نمادین است چون سند افتخارم در دنیا و آخرت است. — محسن رضایی (@ir_rezaee) January 10, 2020

Essas sanções insignificantes são simbólicas para os EUA e para mim. Para os EUA, elas são simbólicas porque essa etapa é irrelevante em termos econômicos e não compensa o ataque de mísseis ao poder e prestígio de Washington. Para mim, elas são simbólicas porque me honram mais uma vez.