Ex-embaixador dos EUA na Rússia diz que Washington mentiu à Ucrânia sobre sua adesão à OTAN

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Durante a mais recente edição da série semianual de debates realizados no Canadá, os Debates Munk, o professor de assuntos internacionais da Universidade de Harvard Stephen Walt destacou que, ao longo de 2021, os EUA torciam para que a Ucrânia se juntasse à OTAN, apesar da oposição da Rússia à expansão da aliança.

"Em 2021 continuámos a reiterar que a Ucrânia ia aderir [à OTAN]. Repetimos isso vezes sem conta", salientou Walt.

"Você acreditou nisso?", perguntou Michael Anthony McFaul, que serviu como embaixador dos EUA na Rússia de 2012 a 2014.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim que a multidão começou a rir, Walt avançou perguntando se essa era uma prática comum para os diplomatas. "Então nossos diplomatas estão mentindo?", questionou Walt.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sim, sim! Esse é o mundo real, pessoal! Vá lá", disse Mcfaul fazendo gestos com as mãos. "Esse é o mundo real".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os nossos diplomatas mentem todo o tempo, mas os russos devem confiar neles quando lhes são oferecidas garantias", notou Walt, provocando aplausos da audiência.

Por sua vez, apesar do barulho em torno do apoio do presidente dos EUA, Joe Biden, à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, o futuro das candidaturas dos dois países nórdicos ainda não está decidido, visto que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometeu vetar as propostas dos países candidatos rotulando-os de "centros de terroristas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE