Ex-Flamengo que mora na Turquia relata clima de luto e devastação após terremoto: "tragédia sem precedente"

247 - O jogador Willian Arão, multicampeão pelo Flamengo e que atualmente defende o Fenerbahçe, da Turquia, relatou um clima de "luto e devastação" no país após a ocorrência de um terremoto de magnitude 7.8 que vitimou mais de 2 mil pessoas na manhã desta segunda-feira (6) .

"Os turcos e nós também estamos recebendo [a situação] de uma forma devastadora porque é uma tragédia sem precedente. Eles são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentar ajudar para tentar prestar serviço de alguma forma. Companheiros nossos de trabalho estão soterrados, suas famílias também, então é uma tragedia imensa", afirmou o atleta em entrevista à Globonews .

A 1.400 quilômetros do epicentro do tremor principal, Arão felizmente não foi afetado pelo terremoto. O jogador revelou que estava concentrado para um jogo marcado para a noite de hoje quando soube da tragédia: "eu não senti, a gente não sentiu o tremor aqui em Istambul. Depois de saber, tranquilizei a família, perguntei como a minha família aqui em Istambul estava, porque, como a gente tinha jogo, eu estava concentrado. Depois também falei com os meus irmãos, falei com o meu pai, dizendo que estava tudo bem. Mas a gente jogou nessa cidade, em Gaziantep, há semanas, e provavelmente muitas dessas pessoas estavam no estádio também."

"Os próprios jogadores que têm amigos, alguns trabalhadores do nosso time, os funcionários, todos eles têm amigos de algumas partes desses lugares [atingidos]. Então, você vê apreensão neles e sente a dor deles, porque pode acontecer com qualquer um. É muito triste. Você vê crianças, você vê gente de todas as idades. E tem ainda a questão do frio também que em algumas partes estão com -2, -3, sensação de -5°C", relatou.

O volante ex-Flamengo também contou que a sociedade turca está se mobilizando de todas as maneiras para ajudar as áreas atingidas pelo terremoto. Inclusive, seu clube, o Fenerbahçe, já monta estratégias para incluir os jogadores nessa operação de apoio: "tem muita gente se mobilizando, já tem muita gente saindo propriamente de Istambul, que é propriamente onde eu vivo, indo pra lá [área mais afetada], ajudando, todo mundo de alguma forma tentando ajudar. Eu consegui ver o pessoal do clube tentando bolar uma estratégia pra ver como nós, jogadores e o próprio clube, poderíamos ajudar de alguma forma".

"O que eu posso fazer nesse momento é orar pra essas famílias, orar pra que eles consigam resgatar o maior número de pessoas possível, porque é devastador mesmo", concluiu o brasileiro.

