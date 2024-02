Ex-general ligado a sequestros políticos está prestes a se tornar presidente da Indonésia

Apoie o 247

(Reuters) - Contagens não oficiais da eleição presidencial da Indonésia na quarta-feira mostravam que o ministro da Defesa, Prabowo Subianto, assumiu uma liderança que poderia levá-lo à vitória em um único turno, se mantida.

Prabowo teve cerca de 58% dos votos, de acordo com quatro pesquisas, com base em cédulas contadas em uma amostra de seções de votação em todo o país. O número de votos que eles haviam computado variava de 52% a 67%.

Os rivais Anies Baswedan e Ganjar Pranowo tinham cerca de 25% e 17%, respectivamente, de acordo com as pesquisas independentes que estavam realizando "contagens rápidas" no encerramento da votação.

As contagens realizadas por veículos confiáveis provaram ser precisas em eleições anteriores. Não se espera um resultado oficial até várias semanas após a votação.

O padrão pode indicar uma vitória de Prabowo no primeiro turno. Para vencer em um único turno, um candidato precisa de mais de 50% dos votos e 20% das cédulas em metade das províncias do país.

Se nenhum candidato obtiver a maioria dos votos, um segundo turno entre os dois primeiros colocados será realizado em junho.

A disputa coloca os populares ex-governadores Ganjar e Anies contra o líder pré-eleitoral Prabowo, ex-comandante das forças especiais, temido na década de 1990 como um dos principais tenentes do falecido governante Suharto, o homem forte da Indonésia.

"Esperamos que a eleição possa ser realizada em um único turno", disse Nusron Wahid, secretário da equipe de campanha de Prabowo, comentando as mais recentes contagens.

A maior eleição do mundo em um único dia incluiu quase 259.000 candidatos disputando 20.600 cargos em todo o arquipélago de 17.000 ilhas, mas o foco tem sido firmemente a corrida para substituir o presidente Joko Widodo, cuja influência pode determinar quem assumirá o comando da terceira maior democracia do mundo.

A liderança inicial será um grande impulso para Prabowo, que passou por uma reformulação de imagem e está disputando sua terceira eleição consecutiva depois de perder duas vezes para o popularíssimo Widodo, que não podia concorrer novamente devido aos limites do mandato.

Jokowi, como é conhecido o atual presidente, está apoiando tacitamente e apostando em seu antigo rival como candidato de continuidade para preservar seu legado, incluindo um papel para seu filho Gibran Rakabuming Raka como companheiro de chapa de Prabowo.

Duas pesquisas divulgadas na semana passada deram a Prabowo pouco mais de 50% de apoio, com Anies e Ganjar a 27 e 31 pontos de distância, respectivamente, embora as contagens rápidas apontem para uma liderança mais forte.

"Esse é um resultado enfático que diminui as perspectivas de contestações legais e também fornecerá à aliança Widodo-Prabowo um elemento de afirmação do público para a tomada de decisões nos próximos meses", disse o analista político Kevin O'Rourke.

No entanto, ele acrescentou que "existem preocupações sobre a perspectiva de novas incursões nas normas democráticas".

