Ex-governadora anuncia pré-candidatura à Casa Branca e desafiará Trump

247 - A republicana Nikki Haley, ex-governadora do estado da Carolina do Sul, anunciou que disputará as primárias pela indicação do partido para as eleições presidenciais de 2024, informa o UOL.

"É hora de uma nova geração de liderança: redescobrir a responsabilidade fiscal, garantir nossa frente e fortalecer nosso país, nosso orgulho e nosso propósito", afirmou a candidata em um vídeo publicado nas redes sociais.

Haley, que governou a Carolina do Sul por sete anos, argumentou que chegou a hora de uma nova geração de líderes do Partido Republicano.

Até o momento, Trump e Haley são os únicos candidatos oficiais à nomeação para concorrer pelo partido, mas o ex-vice-presidente Mike Pence, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, e o senador Tim Scott deverão apresentar em breve suas candidaturas.

