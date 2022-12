Ex-líder de guerrilha maoísta assume governo do Nepal pela terceira vez

Apoie o 247

247 - Um ex-líder maoísta que liderou uma rebelião de uma década contra a monarquia do Nepal foi nomeado primeiro-ministro pela terceira vez, em aliança com a principal oposição depois que a eleição do mês passado resultou em um parlamento dividido.

Pushpa Kamal Dahal, que ainda usa seu nome de guerra Prachanda vai chefiar o novo governo na primeira metade do mandato de cinco anos com o apoio da oposição comunista Unificada Marxista-Leninista ( UML) e outros grupos menores, disseram lideranças do partido no domingo.

“Ele foi nomeado e recebe o apoio de uma grande maioria do parlamento”, disse Tika Dhakal, assessor do presidente Bidhya Devi Bhandari, à agência de notícias Reuters. Ele conta com uma maioria no parlamento de 275 membros. Sete partidos prometeram apoiá-lo.

Prachanda, que substitui Sher Bahadur Deuba do partido do Congresso nepalês, deixará o cargo em 2025, abrindo caminho para a UML assumir o cargo, informou a mídia local.

