Ex-líder de Taiwan visitará a China pela primeira vez desde 1949

247 - O ex-líder de Taiwan, Ma Ying-jeou, fará uma viagem à parte continental da China entre 27 de março e 7 de abril, informou o China Times nesta segunda-feira (20). Se os planos se concretizarem, ele se tornará o primeiro chefe ativo ou aposentado da ilha a fazer essa viagem desde 1949.

De acordo com o jornal, Ma, que chefiou a administração taiwanesa de 2008 a 2016, planeja visitar as cidades de Nanjing, Wuhan, Changsha, Chongqing e Xangai. Além disso, o político quer ir à cidade de Xiangtan (província central de Hunan) para homenagear seus antepassados.

Por outro lado, o itinerário incluirá visitas, juntamente com um grupo de estudantes taiwaneses, a locais relacionados com a Revolução Xinhai de 1911, durante a qual foi derrubada a última dinastia imperial chinesa, e com a segunda guerra sino-japonesa de 1937-1945. Estudantes taiwaneses também poderão conhecer estudantes chineses em várias universidades.

Durante seu mandato, Ma, que continua ocupando um alto cargo no partido de oposição taiwanês Kuomintang, pressionou pela ativação do comércio entre Taipé e Pequim. Em novembro de 2015, ele teve um encontro histórico com o presidente chinês Xi Jinping em Cingapura. Essa foi a primeira reunião dos líderes de ambos os lados do Estreito de Taiwan desde 1949.

