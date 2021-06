Ex-ministro boliviano denuncia que oposição de direita planejava assassinar Evo Morales

247 - O ex-ministro do Governo da Bolívia, Carlos Romero, afirmou no sábado (19), por meio de um vídeo transmitido em sua conta oficial do Facebook, que durante o golpe liderado por setores de extrema direita, se pretendia assassinar o então presidente, Evo Morales.

Na mensagem, o político boliviano afirmou que havia um plano para eliminar fisicamente o ex-presidente boliviano. Conforme detalhado, um policial pretendia prender Evo Morales com uma ordem expressa de matá-lo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.