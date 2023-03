Ex-oficial de inteligência: Kiev vai sofrer mais de 300 mil mortes por conta de decisão dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - A decisão do governo dos EUA de se opor ao plano de paz da China para a Ucrânia terá consequências terríveis para o país do Leste Europeu, disse Scott Ritter, oficial aposentado da inteligência do Corpo de Fuzileiros dos EUA, ao canal Judging Freedom no YouTube.

"Foi o presidente dos Estados Unidos que impediu o encerramento deste conflito [...] Agora milhares de ucranianos estão morrendo e John Kirby diz que não queremos cessar-fogo? Que lunático este homem é! Acredite em mim [...] Os ucranianos vão sofrer mais de 300-400 mil mortos e isso é a responsabilidade de almirante Kirby, de Joe Biden e do governo norte-americano", disse Ritter.

Segundo ele, os Estados Unidos rejeitam todas as propostas de paz ou um cessar-fogo porque Washington precisa deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Em fevereiro, Ritter previu a rendição da Forças Armadas da Ucrânia até outubro deste ano.

Além disso Ritter, disse que o presidente russo Vladimir Putin traçou claramente os futuros contornos de segurança do país no contexto da situação na Ucrânia.

Em sua opinião, o regime de Kiev deixará de receber equipamentos ocidentais até meados do verão e será derrotado já no outono (no Hemisfério Norte).

No final de fevereiro, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, avisou que Moscou seria forçada a afastar ainda mais a ameaça ocidental das suas fronteiras se Washington fornecesse mísseis de longo alcance a Kiev.

