Ex-oficial do Timor-Leste congratula a ampliação da abertura da China

ICL

Rádio Internacional da China - O ex-funcionário de alto escalão do Ministério da Defesa do Timor-Leste, Afonso de Oliveira, disse recentemente que o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, um evento para direcionar o avanço do país, não só determinará o futuro da China, mas também terá uma grande influência sobre o futuro do mundo.

Segundo ele, a declaração do presidente chinês, Xi Jinping, de que a China continuará ampliando a abertura é uma boa notícia para o Timor-Leste, que pode exportar mais café para a China.

