Ex-político e irmão são mortos a tiros ao vivo na TV da Índia (cenas fortes)

Atiq Ahmed estava sob custódia policial e falando com jornalistas quando um indivíduo armado se aproximou e disparou edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na noite de sábado (15), um ex-político indiano condenado por sequestro e seu irmão foram assassinados a tiros durante uma entrevista ao vivo na televisão na cidade de Prayagraj, Uttar Pradesh, no norte da Índia.

Atiq Ahmed estava sob custódia policial quando um indivíduo armado se aproximou e disparou, enquanto ele falava com a imprensa. Três homens que afirmavam ser jornalistas foram posteriormente presos após o ataque.

O filho adolescente de Ahmed havia sido morto pela polícia alguns dias antes do incidente.

Ahmed enfrentou dezenas de acusações criminais nas últimas duas décadas, incluindo sequestro, assassinato e extorsão, e foi condenado à prisão perpétua no mês passado por um caso de sequestro.

Ele havia alegado que estava sendo ameaçado pela polícia. As imagens da transmissão ao vivo mostram Ahmed e seu irmão, Ashraf, que também estava algemado, conversando com jornalistas a caminho de um check-up médico em um hospital momentos antes do ataque.

🚨⚠️ VÍDEO SENSÍVEL: Um ex-parlamentar indiano Atiq Ahmad condenado por sequestro e acusado de assassinato e agressão foi morto a tiros junto com seu irmão. A execução foi transmitida ao vivo pela TV no norte da Índia, disseram autoridades no domingo. 🧶 pic.twitter.com/JeTjm7Wd6W — Herrera (@HerreraNews1) April 16, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.