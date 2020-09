Ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg destina US$ 4 milhões para campanha de Biden

247 - O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg disponibilizou US$ 4 milhões para a campanha do candidato democrata a presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O dinheiro será utilizado na Flórida, estado decisivo para a eleição, e, de acordo com comunicado enviado ao jornal "Miami Herald", será destinado a organizações de base que fazem divulgação junto a minorias e comunidades "subrepresentadas" com ações presenciais.

Michael Bloomberg foi um dos pré-candidatos democratas em 2020.

Segundo o ex-prefeito, a pandemia de Covid-19 afetou o trabalho destas organizações. Bloomberg afirmou que é necessário "engajar os eleitores, informá-los sobre o que está em jogo nesta eleição e garantir que eles saibam como fazer suas vozes serem ouvidas nas urnas".

