Ex-premiê britânico economizou mais de 300 mil libras em impostos por meio de paraísos fiscais, diz The Guardian

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-primeiro ministro britânico Tony Blair e sua mulher, Cherie Blair, economizaram mais de 300 mil libras em impostos ao comprar um prédio de escritórios em Londres de uma empresa offshore de propriedade parcial de um ministro do Bahrein, aponta o jornal inglês The Guardian. A transação foi revelada por meio do chamado escândalo “Pandora Papers”, como ficou conhecida a reportagem do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) que revelou o envolvimento de vários líderes mundiais e outras personalidades em esquemas ligados a paraísos fiscais.

De acordo com a reportagem, Blair e sua esposa compraram um prédio de escritórios no valor de 6,5 milhões de libras em 2017 “ao adquirir uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) controlada pela família de HE Zayed bin Rashid Alzayani, o atual ministro da indústria e do comércio da monarquia constitucional e turismo”. “A economia fiscal foi feita porque os Blairs adquiriram a holding da propriedade - não o prédio diretamente - o que significa que eles não tiveram que pagar cerca de 312 mil libras em imposto de selo”, ressalta o Guardian.

Embora a transação não seja considerada ilegal, o negócio aponta uma brecha legal que permitiu que ricos proprietários não pagassem um imposto que costuma ser cobrado de cidadãos comuns em trasações do gênero no Reino Unido. “É injusto que, se você comprar uma empresa que possui uma propriedade, não precise pagar imposto de selo. Essas são lacunas que estão disponíveis para pessoas ricas, mas não para outras pessoas. Os políticos precisam consertar o sistema tributário para que todos paguem sua parte justa”, disse o diretor executivo da Tax Justice UK, Robert Palmer.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE