Ex-premiê francês Jean-Pierre Raffarin diz que Xi Jinping sempre vai direto ao ponto-chave

A Rádio Internacional da China publica em seu site em português depoimento do ex-premiê francês Jean-Pierre Raffarin sobre encontro com o presidente chinês

Rádio Internacional da China - O ex-premiê francês Jean-Pierre Raffarin se dedica por muito tempo aos laços amistosos e à cooperação entre a China e a França.

Durante seu mandato como membro do conselho de diretores do Fórum de Bo’ao para a Ásia, o velho amigo dos chineses entrou em contato com o presidente Xi Jinping.

Em 2019, o presidente chinês conferiu a Raffarin a Medalha de Amizade, em reconhecimento ao seu esforço na promoção de um entendimento objetivo e abrangente sobre o país. Na opinião do político francês, “o presidente Xi Jinping tem uma visão estratégica de longo alcance e sempre vai direto ao ponto-chave.”

