Ex-premiê italiano Silvio Berlusconi está em UTI de hospital em Milão

Reuters - Silvio Berlusconi, que foi primeiro-ministro italiano quatro vezes, está em terapia intensiva em uma unidade cardíaca do Hospital San Raffaele, em Milão, disseram fontes políticas nesta quarta-feira.

O magnata da mídia de 86 anos sofreu repetidas crises de saúde nos últimos anos e saiu do hospital na semana passada.

O partido Força Itália, de Berlusconi, faz parte da coalizão de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni, embora ele não tenha um papel no governo.

Berlusconi, que fez fortuna por meio de canais de televisão antes de entrar na política, passou por uma cirurgia cardíaca em 2016 e também teve câncer de próstata. Ele foi repetidamente internado no hospital nos últimos dois anos após contrair Covid-19 em 2020.

Três fontes do partido Força Itália disseram que Berlusconi estava em terapia intensiva, e uma delas confirmou relatos da mídia italiana de que ele estava sendo tratado em uma unidade cardíaca. Outra fonte afirmou que a situação está "sob controle".

O Hospital San Raffaele não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Berlusconi, que tem assento no Senado italiano, gerou polêmica nos últimos meses com suas críticas ao presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenskiy, colocando-o em desacordo com Meloni.

Berlusconi foi acusado de subornar 24 pessoas, a maioria jovens convidadas em suas chamadas festas Bunga Bunga, em um julgamento em que foi acusado de pagar por sexo com uma dançarina de boate marroquina de 17 anos.

