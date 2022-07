Ex-premiê Shinzo Abe é baleado enquanto fazia campanha no Japão (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-premiê japonês Shinzo Abe foi baleado na noite desta quinta-feira (manhã de sexta no horário local) enquanto fazia um pronunciamento na cidade de Nara, no oeste do Japão. Ele tem 67 anos, e recebeu dois tiros nas costas, disparados por um homem de aproximadamente 40 anos,

As primeiras informações dão conta de que Abe foi levado inconsciente a um hospital. A emissora NHK informou que o ex-premiê parecia estar sangrando no peito. Já a agência de notícias Kyodo News divulgou que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Abe estava em campanha para a Câmara Alta, depois de renunciar ao cargo de primeiro-ministro sob o argumento de que estava com problemas de saúde, em 2020.

As circunstâncias e motivações do ataque ainda não são conhecidas.

Abe foi o premiê que mais tempo permaneceu à frente do govenro japonês. Ele esteve no poder durante quatro mandatos, de 2006 a 2007 e depois durante oito anos ininterruptos, de 2012 a 2020.

Considerado político conservador, Abe ficou conhecido no exterior pela estratégia de recuperação econômica batizada de Abenomics, em que mesclava flexibilização monetária, grande reativação do orçamento e reformas estruturais.

Ele assumiu seu segundo mandado como primeiro-ministro em 2012 prometendo reanimar o crescimento econômico do país. Abe também se comprometeu a fortalecer as defesas japonesas e declarou que pretendia revisar a Constituição pacifista.

Em uma mudança histórica em 2014, seu governo reinterpretou as leis do país para permitir que as tropas japonesas lutassem no exterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

Um ano depois, o Japão adotou leis que suspendem a proibição de exercer o direito de defender um país aliado sob ataque.

Ele também procurou estreitar relações com a China.

Abe foi fundamental para o sucesso da candidatura do Japão como sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Veja vídeo do momento em que os tiros são disparados.

Vídeo mostra o momento em que o ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe é baleado em Nara. As imagens revelam que o atirador usou uma arma de grosso calibre. pic.twitter.com/mDxInWVOOs — Renato Souza (@reporterenato) July 8, 2022

