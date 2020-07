Ex-presidente da Colômbia diz que política ambiental de Bolsonaro prejudica toda a América Latina

O ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que promoveu os acordos de paz com as Farc, dedica-se depois de governar o país vizinho por 8 anos, à causa ambiental e à busca de soluções para a Amazônia. Santos acusa Bolsonaro de prejudicar toda a América Latina com sua política ambiental edit

Para Santos, o presidente brasileiro prejudica toda a América Latina.

"Me preocupa muito, me dói muito como latino-americano o que ocorre no Brasil. O que Bolsonaro faz sobre o meio ambiente e a ordem internacional multilateral, no longo prazo, prejudicará toda a América Latina. A pandemia mostra que falar e atuar só com base na intuição e na ideologia não traz bons resultados", afirma o ex-presidente colombiano em entrevista ao Estadão.

[...] "Na Colômbia e no resto da América Latina, não conseguimos realmente entender isso. O ministro do Meio Ambiente sendo menos ambientalista que a ministra da Agricultura. São as contradições produzidas pelos regimes populistas, diz criticando o ministro do meio ambiente do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro.

