Ex-presidente da Ucrânia aparece armado na TV e diz que "o povo ucraniano odeia o Putin"

247 - O ex-presidente da Ucrânia Petro Poroshenko concedeu entrevista à CNN armado nesta sexta-feira (25) e disse que "o povo ucraniano odeia o Putin". "Putin é louco, Putin é do mau", disparou

Armado e cercado por soldados, ele ainda afirmou que o país "resiste", mas precisa do apoio do Ocidente para derrotar a Rússia, ressaltando a importância do apoio da OTAN.

O presidente Volodymyr Zelensky disse na sexta-feira que não tem medo de negociar o fim da "invasão" russa, mas precisa de garantias de segurança para fazê-lo. Ele acusou o Ocidente de deixar a Ucrânia para enfrentar Moscou sozinho.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofereceu nesta sexta-feira (24) um ramo de oliveira ao presidente russo, Vladimir Putin, propondo negociações para cessar a guerra, enquanto os combates continuam em todo o país e os confrontos se aproximam da capital, Kiev. Mais cedo, Zelensky se disse abandonado pelo Ocidente.

"Quero me dirigir novamente ao presidente da Federação Russa. A luta continua por toda a Ucrânia. Vamos sentar à mesa de negociações para impedir as fatalidades humanas", disse Zelensky, após uma declaração do assessor do presidente ucraniano, Mikhail Podolyak, que afirmou que o governo "sempre deixa espaço para negociações", apesar de uma "invasão em grande escala" pelas tropas russas.

