Apoie o 247

ICL

Sputnik – No último domingo (22) Varsóvia e Kiev acordaram o estabelecimento de um controle aduaneiro conjunto, que poderia dar aos cidadãos poloneses quase os mesmos direitos que aos ucranianos.

A soberania da Ucrânia está sob a ameaça de "destruição total" após anos de políticas antinacionais adotadas pelos líderes que chegaram ao poder após o Maidan, que resultou em golpe de Estado no país em 2014, advertiu na sexta-feira (27) Viktor Yanukovich, ex-presidente ucraniano (2010-14).

Para o ex-mandatário da Ucrânia, cujo artigo foi publicado no Facebook (rede social proibida na Rússia, e pertencente à empresa Meta, considerada organização extremista no território do país), a ameaça real vai além das perdas territoriais no sul e leste do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A atual aproximação situacional com a Polônia ameaça uma situação na qual a Ucrânia poderia ser forçada a aceitar uma fusão efetiva como a ameaça de uma incapacidade econômica de defender sua soberania", indicou o político.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Seria esse o resultado da implementação do sonho europeu, pelo o qual o povo ucraniano supostamente saiu no seu último Maidan", sublinhou Yanukovich.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, disse ele, Kiev terá que voltar à mesa de negociações com Moscou, em parte devido à pressão dos EUA e do Ocidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE