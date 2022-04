Ex-presidente de Burkina Faso é condenado à prisão perpétua por cumplicidade no assassinato do revolucionário marxista Sankara

Apoie o 247

ICL

DW - O ex-Presidente do Burkina Faso Blaise Compaoré foi condenado à prisão perpétua por cumplicidade no assassinato do seu antecessor, o revolucionário marxista Thomas Sankara, num golpe de Estado em 1987.

A sentença foi anunciada esta quarta-feira, 6, pelo Tribunal Militar de Ouagadougou. Além do ex-chefe de Estado, o comandante da sua guarda, Hyacinthe Kafando, e o general Gilbert Diendéré, um dos líderes do exército durante o golpe de 1987, também foram condenados à prisão perpétua.

Os três homens foram condenados por "ataque à segurança do Estado". Blaise Compaoré e Gilbert Diendéré foram também considerados culpados de "cumplicidade no assassinato", enquanto Hyacinthe Kafando, suspeito de ter liderado o comando que matou Thomas Sankara, de "assassinato". Os réus têm 15 dias para recorrer destas sentenças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no DW.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE