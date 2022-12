Ex-presidente destituído do Sri Lanka parte para os EUA com a família

Apoie o 247

MOSCOU, 26 de dezembro (Sputnik) - O ex-presidente do Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, deposto em julho após protestos em massa, partiu do Aeroporto Internacional Bandaranaike do Sri Lanka para os Estados Unidos junto com sua família, informou o jornal Daily Mirror nesta segunda-feira (26), citando fontes do aeroporto.

Em setembro, Rajapaksa voltou ao Sri Lanka depois de fugir do país em julho, quando protestos de milhares de pessoas, causados ​​pelo descontentamento público sobre a ineficiência do governo em lidar com a crise econômica, abalaram Colombo, a capital comercial do Sri Lanka. Em 20 de julho, o parlamento elegeu Ranil Wickremesinghe como o novo presidente.



O Sri Lanka sofre a pior crise econômica de sua história desde a independência em 1948. A terrível situação econômica foi causada pela escassez de moeda estrangeira, pois o fluxo de turistas diminuiu durante a pandemia de Covid-19, impedindo o país de comprar combustível suficiente. A crise desencadeou um forte aumento dos preços da energia e a consequente escassez de alimentos e necessidades básicas, bem como constantes cortes de energia.

