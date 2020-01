Ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes vira réu na Lava Jato do Rio

Denúncia do Ministério Público Federal aceita pelo juiz Marcelo Bretas acusa Cartes de ter pago US$ 500 mil para ajudar na fuga de Darío Messer, o 'doleiro dos doleiros' edit

247 - O ex-presidente do Paraguai Horácio Cartes se tornou réu no Brasil, no âmbito da Lava Jato do Rio de Janeiro.

A denúncia do Ministério Público Federal foi aceita pelo juiz Marcelo Bretas e acusa Cartes de ter pago US$ 500 mil para ajudar na fuga de Darío Messer, o 'doleiro dos doleiros'.

A denúncia aceita por Bretas atinge também, além de Cartes, o próprio doleiro Dario Messer - que está preso desde julho - e outras 17 pessoas alvos da operação Patrón.

Entre os acusados há 11 brasileiros, sete paraguaios e um uruguaio, informa a coluna Radar, na Veja.