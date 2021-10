Ex-presidente dos EUA Bill Clinton é internado em hospital da Califórnia

"Ele está se recuperando, de bom humor e extremamente grato aos médicos, enfermeiras e equipe que lhe prestaram um excelente atendimento", disse a assessoria do ex-presidente por meio de nota edit

247 - O ex-presidente estadunidense Bill Clinton, 75 anos, foi transferido para a UTI de um hospital em Irvine, na Califórnia, na noite desta quinta-feira (14). "Ele está se recuperando, de bom humor e extremamente grato aos médicos, enfermeiras e equipe que lhe prestaram um excelente atendimento", disse o porta-voz, Angel Ureña, por meio de um comunicado, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Ainda conforme a reportagem, Clinton deu entrada no hospital na última terça-feira (12). As razões da internação, porém, não foram informadas. De acordo com a CNN, o ex-presidente foi transferido para a UTI para manter sua privacidade. Segundo a emissora, Clinton teria se sentido mal após participar de um evento de sua fundação. O quadro teria evoluído de uma infecção urinária para uma sepse, o que justificaria a internação.

