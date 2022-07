Ex-presidente polonês defende desmembramento da Rússia e expansão da Otan e da UE

Lech Walesa disse ser necessário instigar "uma revolta dos povos" russos com o objetivo de reduzir a população sob bandeira russa a 50 milhões edit

247 - O ex-presidente polonês Lech Walesa saiu em defesa do desmembramento da Rússia e da expansão da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Walesa foi o líder do movimento Solidarność da Polônia, que liderou uma contrarrevolução anticomunista apoiada pela CIA na década de 1980 e foi descrito pelo ex-presidente dos EUA Ronald Reagan como uma arma na Guerra Fria.



Ele se tornou presidente da Polônia em 1990, com seu movimento financiado em cerca de US$ 30 milhões pelo governo Reagan.

Em entrevista à emissora francesa LCI, Walesa declarou que, caso seja impossível mudar o sistema político russo, seria necessário instigar "uma revolta dos povos" daquele país com o objetivo de reduzir a população sob bandeira russa a 50 milhões. Atualmente, a Rússia tem cerca de 144 milhões de habitantes.

“Há 60 povos que foram anexados como os ucranianos hoje. Seria necessário levantar esses povos que foram anexados pela Rússia (...). Ou mudar o sistema político da Rússia ou trazê-lo de volta a uma população de menos de 50 milhões", disse.

"A Rússia deveria ter sido derrubada. Mas Gorbachev era esperto demais para isso. Dissemos a nós mesmos na época: 'Tinha Stalin, Brejnev, mas Gorbachev, ele é legal'. Então os deixamos em paz. A Rússia esperou por tempos difíceis e agora quer continuar como há séculos e continuar anexando povos ao seu império. Foi um erro nosso na época. Eu queria fazer o contrário, mas eles não me deixaram", contou.

Segundo ele, a Rússia é uma ameaça de segurança à Europa, e o desmembramento de seu território seria uma garantia nesse sentido.

Walesa ainda defendeu o expansionismo da Otan e da UE contra as alternativas de desenvolvimento oferecidas por Moscou e por Pequim.

"Devemos entender que o Ocidente desenvolve seu poder através da Otan, através da UE, expandindo-se, mas é por meios democráticos. A Rússia faz isso com violência".

"Existem agora dois sistemas: por um lado, as democracias e a Otan, que querem expandir-se, mas por meios democráticos, procurando as decisões do povo, e por outro a Rússia e a China, que recorrem aos velhos métodos de anexação", disse ele.

