Sputnik - Hoje a Alemanha está atuando como um país inimigo da Rússia – de fato, a Alemanha declarou uma guerra híbrida contra Moscou, ao ter imposto sanções contra a economia e os cidadãos russos e ao fornecer armas letais à Ucrânia, afirmou o ex-presidente russo Dmitry Medvedev.

"A Alemanha: a) é um país hostil; b) impôs sanções contra a economia russa e os seus cidadãos; с) fornece à Ucrânia armas letais para combater contra as nossas Forças Armadas. Ou seja, [a Alemanha] declarou uma guerra híbrida à Rússia. Portanto, a Alemanha está atuando como inimigo da Rússia", escreveu Medvedev no seu canal no Telegram.

Medvedev, atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança russo, reagiu desta maneira às declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, segundo as quais "a Rússia deixou de ser um fornecedor confiável de energia".

"E esse cara ainda se admira de os alemães terem alguns pequenos problemas com o gás", acrescentou Dmitry Medvedev.

Após o início da operação especial russa para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o Ocidente tomou o lado de Kiev no conflito e endureceu a pressão por meio de sanções contra Moscou, tendo começado a fornecer armas pesadas à Ucrânia. Contudo, tais medidas afetaram o próprio Ocidente mais do que a Rússia. Assim, a imposição das sanções à Rússia provocou o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis por toda a Europa.

