Ex-secretário do Tesouro dos EUA alerta que país está ficando 'solitário' enquanto outras potências se unem

Apoie o 247

ICL

247 - Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse considerar “preocupantes” os sinais de que o país está perdendo sua influência global enquanto outras nações buscam alinhamento e ganham favores de nações ainda não alinhadas.

“Há uma aceitação crescente da fragmentação e – talvez ainda mais preocupante – acho que há uma sensação crescente de que o nosso pode não ser o melhor fragmento para se associar”, disse Summers na “Wall Street Week”, exibido pela Bloomberg Television.

Ainda segundo a Bloomberg, Summers destacou o que chamou de “fragmentação” da economia mundial, já que os EUA e os aliados do mundo rico pretendem remodelar as cadeias de suprimentos longe da China e outros concorrentes estratégicos.

“Alguém de um país em desenvolvimento me disse: 'o que ganhamos da China é um aeroporto. O que recebemos dos Estados Unidos é uma palestra'”, ressaltou Summers.

As declarações do ex-secretário do Tesouro estadunidense foram feitas em meio à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. No país asiático, Lula defendeu a desdolarização da economia mundial.

Ainda conforme Summers, a aproximação cada vez maior entre o Oriente Médio, a Rússia e a China – que recentemente negociou uma reaproximação entre a Arábia Saudita e o Irã – é “um símbolo de algo que considero um grande desafio para os Estados Unidos”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.