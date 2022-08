Exercícios militares chineses no Estreito de Taiwan terminam neste domingo

Apoie o 247

247 - Navios de guerra chineses e taiwaneses jogaram um "gato e rato" em alto mar neste domingo (7), antes do final programado de quatro dias de exercícios militares chineses sem precedentes lançados em reação a uma visita a Taiwan do presidente da Câmara dos EUA.

A visita de Nancy Pelosi na semana passada à ilha de Taiwan provocou dura reação da China, que respondeu com lançamentos de teste de mísseis balísticos sobre a capital da ilha pela primeira vez e o corte de ligações de comunicação com os Estados Unidos.

Cerca de 10 navios de guerra da China e de Taiwan navegaram próximos uns dos outros no Estreito de Taiwan, com alguns navios chineses cruzando a linha mediana, uma linha imaginária que separa as partes continental e insular da China, informa a Reuters.

O Ministério da Defesa da ilha disse em um comunicado que vários navios, aeronaves e drones militares chineses estavam simulando ataques à ilha e à sua marinha. O órgão disse que enviou aeronaves e navios para reagir "adequadamente".

Taiwan informou que seus mísseis antinavio baseados em terra e seus mísseis terra-ar Patriot estavam posicionados.

Os exercícios chineses, centrados em seis locais ao redor da ilha, começaram na quinta-feira e estavam programados para durar até o meio-dia deste domingo, informou a agência de notícias oficial Xinhua na semana passada.

Os militares da China disseram que os exercícios conjuntos marítimos e aéreos, ao norte, sudoeste e leste de Taiwan, se concentraram nas capacidades de ataque terrestre e marítimo.

Os Estados Unidos chamaram os exercícios de escalada.

"Essas atividades são uma escalada significativa nos esforços da China para mudar o status quo. Elas são provocativas, irresponsáveis ​​e aumentam o risco de erro de cálculo", disse um porta-voz da Casa Branca.

A China diz que suas relações com Taiwan são um assunto interno e se reserva o direito de colocar a ilha sob seu controle, se necessário pela força.

A China também alertou os Estados Unidos para não "agir precipitadamente" e criar uma crise maior.

Referindo-se à resposta à visita de Pelosi, o jornal Diário do Povo do Partido Comunista disse que a China adotou "medidas eficazes que demonstram plenamente que a China é totalmente determinada e capaz de salvaguardar a unidade nacional e salvaguardar a soberania e a integridade territorial".

Como parte de sua resposta à visita de Pelosi, a China interrompeu a comunicação por meio de vários canais com os Estados Unidos, inclusive entre comandos de teatros de operações militares e mudanças climáticas.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, acusou a China de tomar medidas "irresponsáveis" e deixar de priorizar a resolução pacífica para o uso da força.

O chanceler da China reagiu, afirmando que a responsabilidade pela violação do status-quo em Taiwan é dos Estados Unidos.

