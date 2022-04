Exército alemão não pode fornecer armas pesadas a Kiev, diz ministra da Defesa de Scholz

Apoie o 247

A Alemanha não pode enviar armas pesadas para a Ucrânia com suprimentos da própria Bundeswehr, disse a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, na quinta-feira, durante uma transmissão ao vivo pelos canais RTL e n-tv.

Lambrecht disse que, portanto, seria necessário estabelecer o que é conhecido como uma troca circular com os parceiros da UE e da Otan, o que significa que armas poderiam ser fornecidas à Ucrânia por outros países, pelas quais a Alemanha poderá compensar posteriormente. Além disso, armas de fabricação soviética podem ser entregues, disse o ministro. "Isso pode implicar tanques, veículos de combate de infantaria e várias alternativas que os países individuais poderiam descarregar. Estamos discutindo isso atualmente, e as coisas estão correndo muito rápido", explicou Lambrecht. Questionado sobre quando a Ucrânia poderia obter esse armamento pesado, o ministro da Defesa alemão disse que "isso pode acontecer em poucos dias".

A proposta de troca circular foi apresentada anteriormente pelo vice-chanceler alemão Robert Habeck, que também atua como ministro da Economia e Ação Climática.

Após uma reunião televisionada com líderes ocidentais na terça-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que as forças armadas do país ficaram sem suprimentos para armar a Ucrânia. No entanto, Kiev poderia comprar armas de empresas de defesa alemãs, e essas compras seriam posteriormente reembolsadas, acrescentou. Enquanto isso, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse anteriormente que Kiev precisava de armamento pesado e que encontrar desculpas para não fornecer era prematuro.

