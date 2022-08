Exército chinês conduz novos exercícios em resposta às jogadas políticas dos EUA e de Taiwan

Apoie o 247

247 - O Exército de Libertação Popular conduziu nesta segunda-feira novos exercícios militares nas redondezas de Taiwan, em resposta a uma visita de parlamentares americanos à ilha duas semanas após a provocativa ida de Nancy Pelosi a Taipei.

A nova rodada de exercícios é "uma resposta solene às jogadas políticas dos EUA e de Taiwan que estão minando a paz e a estabilidade do Estreito", disse o coronel Shi Yi, do Comando do Teatro Oriental, segundo a conta oficial do comando no Weibo. "Tomaremos todas as medidas necessárias e defenderemos resolutamente a soberania nacional e a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan", acrescentou.

Pequim sustenta que a visita de Pelosi violou gravemente a soberania chinesa e a política de Uma Só China, reconhecida pelos próprios Estados Unidos. Washington fala da boca para fora em respeito à política de Uma Só China, mas a viola repetidamente.

