Exército chinês lança exercícios na região de Taiwan em resposta a 'provocação' dos EUA

Nova lei assinada por Biden prevê US$ 10 bilhões para modernizar as capacidades de segurança de Taiwan

247 - O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês conduziu neste domingo (25) patrulhas de segurança de prontidão de combate e exercícios conjuntos nas águas e no espaço aéreo ao redor da Ilha de Taiwan, apenas um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma nova lei para intensificar a assistência de segurança à ilha reivindicada por Pequim, informa a emissora chinesa CGTN.

“Foi uma resposta resoluta ao crescente conluio e provocação dos Estados Unidos e de Taiwan. As tropas do comando tomarão todas as medidas necessárias para defender firmemente a soberania nacional e a integridade territorial”, disse o porta-voz do comando, coronel Shi Yi.

A Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês), assinada na sexta-feira (23) por Biden, prevê US$ 10 bilhões para modernizar as capacidades de segurança de Taiwan.

A política de Uma Só China, reconhecida pelos próprios EUA, estabelece que Pequim é o único governo legal de toda a China. O PCCh promete reunificar Taiwan, considerada uma província rebelde, por meios pacíficos, mas não descarta o uso da força para conter o separatismo.

