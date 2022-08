Exército de Taiwan realizará exercícios de artilharia nesta semana

Além disso, o Exército taiwanês realizará seu exercício anual no dia 5 de setembro edit

Leonardo Sobreira, de Guangzhou (247) - O Exército de Taiwan realizará exercícios de artilharia com fogo real na região de Pingtung, no sul da ilha, na terça e quinta-feira em resposta aos exercícios militares chineses na região, informa a agência CNA.

Além disso, o Exército taiwanês realizará seu exercício anual no dia 5 de setembro, também em Pingtung, envolvendo snipers, veículos de combate, veículos blindados, helicópteros de ataque e morteiros.

Por sua vez, o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular realizou na segunda-feira exercícios conjuntos com foco em operações anti-submarino e de assalto marítimo, mantendo a pressão sobre Taiwan após a visita de Nancy Pelosi à ilha.

Pequim sustenta que, ao intensificar contatos oficiais com Taipei, a deputada americana, que preside a Câmara de Representantes, violou a política de Uma Só China, ratificada pelos próprios Estados Unidos em três Comunicados Conjuntos adotados em 1972, 1978 e 1982, assim como pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 2758, adotada em 1971. A política de Uma Só China estabelece que a República Popular da China é o único governo legal da China. Os Estados Unidos mantêm laços não-oficiais com Taipei, incluindo vendas de armas para a defesa da ilha.

