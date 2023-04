Exército dos EUA prepara grandes exercícios de logística no Indo-Pacífico

As ações serão conjuntas com efetivos da Coreia do Sul, Indonésia, Austrália e do Japão edit

Sputnik - As forças norte-americanas testarão sua logística em ambientes adversos, em conjunto com efetivos da Coreia do Sul, Indonésia, Austrália e do Japão, de acordo com o Exército dos EUA.

Os exercícios serão realizados em larga escala na Austrália, nos meados do ano. em conjunto com os exércitos da Coreia do Sul, Indonésia, Japão e Austrália. O Exército entregará grandes quantidades de equipamentos em terrenos desafiadores e grandes distâncias, disse na semana o brigadeiro-general Jered Helwig, comandante do 8º Comando de Sustentação do Teatro do Exército, ao Defense News.

Segundo oficiais de alto nível dos EUA, o Exército está formando uma equipe focada em possibilitar o envio de tropas e grandes quantidades de equipamentos, mesmo em ambientes constantemente contestados, e em maior escala que nos anteriores.

"A escala é uma ordem de magnitude maior do que qualquer coisa que já tenha sido feita antes. Tem sido um empreendimento enorme. Só um exemplo, a Austrália tem requisitos agrícolas muito rigorosos, e quadruplicamos a quantidade de equipamento que estamos trazendo", disse Helwig durante uma entrevista no Simpósio de Força Global da Associação do Exército dos EUA.

O comando de Helwig terá seu posto principal em Brisbane, Austrália, a primeira vez que tal acontecerá fora do Havaí, disse ele. O centro também servirá de comando conjunto de coalizão.

A logística também será treinada através da Operação Pathways, a série de exercícios anuais do Comando do Pacífico do Exército dos EUA focada na construção de relacionamentos com aliados e parceiros.

"A sustentação realmente não tem a carga completa contra ela em um único exercício. É a combinação, o peso, se você quiser, de múltiplos exercícios que realmente nos dá o que realmente precisamos para ver onde estão os fatores de estresse", resumiu Jered Helwig.

