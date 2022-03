Exército informal recrutado por Kiev reúne 300 mil hackers para derrubar sites russos

Apoie o 247

247 - O jornal londrino The Guardian informa que um exército informal de TI com cerca de 300 mil hackers se voluntariou para ajudar a Ucrânia na guerra cibernética contra a Rússia, para derrubar sites associados ao Kremlin.

O grupo, recrutado pelo governo ucraniano, se reúne no Telegram, onde recebem "missões" de ataques cibernéticos.

A iniciativa foi organizada por Mykhailo Fedorov, vice-premiê da Ucrânia e ministro da Transformação Digital.

"Estamos criando um exército de TI. Precisamos de talentos digitais", afirmou Fedorov no Twitter, no início da guerra, colocando o link do grupo no Telegram à disposição. "Continuamos a lutar no fronte cibernético."

Segundo Alp Toker, diretor da NetBlocks, empresa que monitora a conectividade da Internet global, os sites oficiais do Kremlin, residência oficial da presidência da Rússia, e da Duma, uma das casas do Parlamento russo, têm demonstrado conectividade "intermitente" desde o início da operação militar especial na Ucrânia.

Sites de empresas estatais, bancos e até mesmo da Gazprom, estatal de gás natural, também foram atingidos pelos ataques cibernéticos.

A estratégia de ataque mais comum tem sido o DDoS, que significa "negação de serviço distribuída", no qual os sites são sobrecarregados com um grande número de acessos, o que os torna instáveis.

