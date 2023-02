Exército israelense mata menino palestino de 14 anos na Cisjordânia

Mais de 70 palestinos sofreram ferimentos em confrontos com militares israelenses em Jerusalém edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Exército israelense matou um menino palestino de 14 anos durante uma incursão em uma cidade na Cisjordânia ocupada neste domingo (12), disseram autoridades médicas e testemunhas.



Um porta-voz do Exército disse que as tropas enviadas a Jenin para deter um suposto militante foram alvejadas e atiraram de volta. "Estamos cientes do relatório de que vários homens armados foram feridos na troca de tiros", disse o porta-voz.

Mais de 70 palestinos sofreram ferimentos em confrontos com militares israelenses em Jerusalém no domingo, informou o Crescente Vermelho Palestino.

"Setenta e um palestinos ficaram feridos esta noite em confrontos com tropas israelenses perto [da vila de] Abu Dis", disseram os médicos em um comunicado.



Todas as vítimas receberam tratamento médico, acrescentou o Crescente Vermelho.



Os palestinos buscam reconhecimento diplomático para seu estado independente nos territórios da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, parcialmente ocupada por Israel, e a Faixa de Gaza. (Com Reuters e Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.