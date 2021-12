Exército russo acusa Israel de ataque contra porto na Síria

Contêineres com alimentos, trigo e suprimentos médicos foram queimados como resultado do ataque edit

Sputnik – Dois caças israelenses modelo F-16 lançaram um ataque com mísseis contra instalações no porto sírio de Latakia na madrugada desta terça-feira (28).

Apesar do ataque, os danos à infraestrutura portuária não foram significativos, segundo afirmou o contra-almirante Oleg Zhuravlev, vice-chefe do Centro Russo de Reconciliação para a Síria, em declaração nesta terça-feira (28).

As forças de defesa aérea da Síria não entraram em combate com os caças F-16 israelenses, que atacaram o porto, pois naquele momento um avião da Força Aeroespacial da Rússia estava pousando no campo de pouso de Hmeymim, nas proximidades desta cidade, acrescentou Zhuravlev.

O jornalista sírio Kaswarah Othman, que chegou ao local ao lado das brigadas de incêndio, disse à Sputnik que contêineres com alimentos, trigo e suprimentos médicos foram queimados como resultado do ataque.

Israel lança ataques aéreos regularmente contra alvos na Síria, ao passo que Damasco pede ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que pressione Tel Aviv a cessar a violação da soberania síria.

