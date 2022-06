Exército russo consolida domínio sobre cidade estratégica ucraniana

Apoie o 247

247 - As forças russas tentam consolidar uma vitória militar importante na região do Donbass, estendendo e consolidando seu controle sobre a cidade industrial de Sievierodonetsk, informa a Reuters.

Os Estados Unidos correm em ajuda a seu aliado no Leste Europeu anunciando um pacote de armas de US$ 700 milhões que incluirá sistemas avançados de foguetes com alcance de até 80 quilômetros.

A Rússia acusou os Estados Unidos de adicionar "combustível ao fogo". O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o fornecimento dos lançadores de foguetes aumenta o risco de um "terceiro país" ser arrastado para o conflito.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que a Ucrânia prometeu que não usaria os sistemas para atingir alvos dentro da Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, espera que a extensão do alcance da artilharia da Ucrânia ajude a pressionar a Rússia a negociar o fim da guerra.

Após dias de intensos combates em torno de Sievierodonetsk, as tropas russas avançavam lentamente pelas ruas da cidade. A Ucrânia diz que cerca de 70% da cidade está sob controle russo, com tropas russas no centro da cidade.

A Rússia está prestes a assumir o controle de toda a região do Donbass.

