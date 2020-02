Exército sírio continua avançando e recuperando territórios

Unidades do Exército Árabe Sírio libertaram nesta quinta-feira a cidade de Kafer Farjom e as duas áreas urbanas de Jameit al-Muhandesin I e II, localizadas a oeste da província de Aleppo, no norte do país edit

247 - Avanços sírios foram conquistados na província de Aleppo nesta quinta-feira (13), a exemplo do que já tinha acontecido na quarta-feira, quando unidades do exército nacional tinham libertado as cidades de Sheikh Ali, Arada e Arnaz, a oeste da estrada entre Damasco e Alepo.

Os avanços ocorreram após intensos confrontos entre os terroristas da Frente Al-Nousra e outros grupos terroristas.

Dessa maneira, o exército sírio consegue expandir o controle sobre a região oeste da rodovia internacional entre as cidades de Aleppo e Damasco.

Os esquadrões do exército que executaram a operação perseguiram os terroristas derrotados até as aldeias de Urm Kubra e Urm Suhgra, em cujos arredores ocorreram violentos confrontos.

Esses triunfos fazem parte da operação promovida pelo governo da Síria para libertar o noroeste do país da presença de terroristas.

Apesar dos obstáculos acarretados pela presença de forças turcas no território sírio, o exército do país conseguiu recuperar mais de 43% da província de Idlib, a noroeste, e cerca de 600 quilômetros quadrados entre essa província e Aleppo, como relatado no domingo passado pelo Estado Maior do Exército.

As informações são da Telesul