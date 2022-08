Apoie o 247

ICL

TASS - "As formações armadas do regime de Kiev abriram fogo maciço contra a cidade de Energodar", disse o comunicado publicado no canal Telegram do governo. Os moradores estão sendo solicitados a se deslocarem para locais seguros. As informações sobre vítimas e danos à infraestrutura estão sendo especificadas.

O membro do conselho principal da administração militar-civil da região de Zaporozhye, Vladimir Rogov, informou que este é o segundo ataque à cidade por tropas ucranianas com o uso de artilharia pesada na quarta-feira. Segundo ele, anteriormente as forças armadas ucranianas bombardearam a parte de Energodar onde está localizada a usina nuclear de Zaporozhye. O funcionário disse a um correspondente da TASS que pelo menos seis projéteis explodiram nas proximidades das instalações do NPP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos dias, as forças ucranianas realizaram vários ataques nas instalações da central nuclear de Zaporozhye em Energodar, usando, entre outras coisas, drones, artilharia pesada e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. A maioria dos ataques foi desviada por sistemas de defesa aérea, no entanto, os projéteis atingiram algumas instalações de infraestrutura e as proximidades de uma instalação de armazenamento de resíduos nucleares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.