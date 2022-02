Expansão da Otan desde o discurso de Putin em 2007 em Munique levou a Rússia ao limite, diz porta-voz do Kremlin

Apoie o 247

Sputnik - Em seu discurso pronunciado em Munique em 2007, o presidente russo Vladimir Putin levantou a questão da aproximação da Otan às fronteiras russas, questão que ainda não foi respondida, e agora a Rússia se vê ante as "linhas vermelhas" de seus interesses nacionais e de segurança, disse à Sputnik Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.

Passaram-se 15 anos desde o discurso de Putin na Conferência de Segurança de Munique. Nesse discurso, ele criticou duramente a política externa dos EUA e a ideia de uma ordem mundial unipolar, e se opôs fortemente aos planos de expansão da Otan e implantação de instalações antimísseis dos EUA no Leste Europeu.

"Putin questionou por que a Otan estava se aproximando de nossas fronteiras com sua infraestrutura militar. Esta questão, como podem ver, está também hoje no topo da pauta da política externa. Até agora, ninguém respondeu a esta pergunta", disse Peskov.

Peskov ressaltou que "já naquele tempo Putin dizia – aliás, poucas pessoas notaram – que o secretário-geral da Otan disse em 1991 que não expandir a infraestrutura militar da OTAN na Alemanha era a melhor garantia de segurança para a nova Rússia".

"Não deram ouvidos naquele tempo, mas o efeito cumulativo dessa expansão levou a que, como nosso presidente diz agora, a Rússia esteja diretamente ante 'linhas vermelhas' de seus interesses nacionais e de segurança", concluiu o porta-voz do Kremlin.

As tensões entre o Ocidente e a Rússia em torno da Ucrânia têm aumentado no último ano, particularmente desde o final de 2021, com os EUA e a Otan acusando Moscou de mobilizar forças militares na fronteira com seu vizinho em preparação de uma invasão.

Moscou tem rejeitado as declarações apontando a crescente militarização do território junto das fronteiras russas por parte da Aliança Atlântica, e sua cooperação com a Ucrânia, como ameaças à segurança da Rússia.

